Calciomercato Milan – Un obiettivo incontra il suo club: le ultime / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Questa volta le voci di mercato non stanno creando grossi problemi a Gianluigi Donnarumma. Il portierone rossonero ha le idee chiare sul proprio futuro: vuole restare al Milan. Spetterà al club dunque decidere cosa fare. Se incassare una cifra importante (si parla di 49,5 milioni) o se puntarci ancora e rinnovargli il contratto. Nel frattempo Gigio in campo dimostra ancora quanto sia importante, parando rigori e compiendo altri interventi decisivi.

Nel caso in cui, comunque, alla fine Donnarumma dovesse essere ceduto, il Milan dovrebbe ovviamente pensare a sostituirlo. Uno dei nomi più spesso accostati ai rossoneri e che il Milan valuta con più attenzione è Alex Meret, portiere azzurro. Nel Napoli ha perso il posto da titolare a favore di David Ospina e quindi sta pensando a una partenza.

Classe 1997, Meret ha paura di rallentare la propria crescita e quindi ha deciso di incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Un incontro importante e decisivo, che però non è andato come ci si aspettava. Si pensava, infatti, potesse essere ciò che avrebbe sancito il divorzio futuro. Invece il patron partenopeo ha rassicurato Meret, che ora potrebbe restare un altro anno almeno a Napoli. Il Milan, dunque, dovrebbe virare su altri obiettivi. O almeno offrire i 28 milioni richiesti dal Napoli per il cartellino. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓