Calciomercato Milan – Un muro da rinnovare: da Romagnoli a Kjaer / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Una delle cose che certamente hanno funzionato meglio in questa ennesima disgraziata stagione del Milan è stata la difesa, nonostante le tante difficoltà. L’ennesima dimostrazione si è avuta in Coppa Italia contro la Juventus. In due partite, il Milan ha preso un solo gol, su calcio di rigore all’ultimo minuto, avendo giocato un’intera partita per minuti in inferiorità numerica. Gianluigi Donnarumma tra i pali e la coppia difensiva composta dal capitano Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono ormai certezze, ma tutti e tre hanno il futuro incerto. I rossoneri sono la quinta miglior difesa, al pari dell’Atalanta. Il tutto, nonostante alcune imbarcata (tra cui proprio quella con gli orobici).

Gigio nonostante l’età è già una sicurezza, un leader e soprattutto già un fuoriclasse, come dimostra la parata sul calcio di rigore a Cristiano Ronaldo. Il contratto è in scadenza nel 2021, ma per fortuna del Milan il rinnovo stavolta sembra essere davvero vicino. Donnarumma dovrebbe rinnovare fino al 2023, con ingaggio leggermente rivisto e inserimento di una clausola rescissoria da circa 50 milioni.

Il capitano è invece in scadenza nel 2022, dunque c’è un po’ più di tempo, ma l’obiettivo è non ridursi all’ultimo istante come con Donnarumma. Si dovrà parlare anche per lui con Mino Raiola, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Romagnoli potrebbe rinnovare alla stessa cifra attuale (3,5 milioni), per altri due anni. Ormai è considerato un vero leader nello spogliatoio e le sue prestazioni sono in costante crescita.

Infine, c’è Kjaer. Il danese è arrivato tra lo scetticismo generale, vista anche l’età (classe 1989), ma ha dimostrato di avere ancora moltissimo da dare e le sue prestazioni sono state di altissimo livello. Difficilmente sarà ancora titolare il prossimo anno, ma il Milan sta seriamente pensando di riscattarlo dal Siviglia, visto che in teoria a fine stagione tornerà al club spagnolo. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

