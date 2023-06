Calciomercato Milan – Ultime news su Kamada e Milinkovic-Savic | VIDEO

Che fine farà Daichi Kamada, bloccato dal Milan già da qualche tempo? E Sergej Milinkovic-Savic, che piace anche ai rossoneri? Il video

Bloccato già da qualche tempo, il centrocampista offensivo giapponese Daichi Kamada non riesce ancora a vestire la maglia del Milan. In questo video, la redazione di 'GazzettaTV' spiega la situazione dell'ex calciatore dell'Eintracht Francoforte. Per l'occasione, si parla anche di Sergej Milinkovic-Savic, forte giocatore serbo della Lazio, che piace, oltre che proprio al Diavolo, anche a Inter e Juventus. La clip con le ultime news di calciomercato su di loro