Calciomercato Milan – Tutto su Emerson, ma il Barça spara alto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Al momento, sembra che il brasiliano Emerson, classe 1999, di proprietà del Barcellona ma nell’ultima stagione in prestito nel Betis (ha giocato 34 gare tra Liga e Coppa del Re, con 3 gol e 6 assist all’attivo), sia in vantaggio sull’olandese Denzel Dumfries, classe 1996, del PSV Eindhoven.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, infatti, stanno andando avanti i contatti tra il Milan e l’agenzia che cura gli interessi di Emerson, il quale, tecnicamente, sarebbe in prestito alla squadra andalusa fino al 30 giugno 2021. Qualora, però, l’ipotesi Milan dovesse diventare sempre più concreta, Barça e Betis troverebbero una soluzione per risolvere anticipatamente il contratto di cessione a titolo temporaneo.

Nei giorni scorsi, ha incalzato ‘calciomercato.com‘, il Milan ha contattato il Barcellona chiedendo informazioni più dettagliate su Emerson e dimostrandosi disponibile ad acquistarlo. Il club di Via Aldo Rossi, però, si è spaventato per la valutazione fatta dal Barcellona per il cartellino del ragazzo, ben 30 milioni di euro. Questo perché il Barça, per riprendersi il calciatore dal Betis, dovrebbe pagare una penale di 9 milioni di euro e, logicamente, questi soldi li vorrebbe dal Diavolo.

Su Emerson ci sono anche molte altre squadre, quali Newcastle, Benfica, Bayer Leverkusen e Tottenham. Il Milan, prima di affondare il colpo su di lui, ad ogni modo, dovrà prima piazzare al miglior offerente Davide Calabria. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓