ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato riportano l’interesse del Milan per Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina di Giuseppe Iachini. Ecco, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, tutto quello che c’è da sapere su Chiesa, numero 25 della formazione viola, lanciato in Serie A da Paulo Sousa e figlio di Enrico, ex attaccante di Sampdoria, Parma e della stessa Fiorentina oltre che della Lazio.