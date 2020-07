Calciomercato Milan – Tre club della Liga su Castillejo: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘ ci sarebbero tre squadre della Liga iberica, non ancora ben identificate, pronte a presentare un’offerta al Milan per Samu Castillejo, classe 1995, esterno offensivo spagnolo che milita in rossonero dall’estate 2018.

Castillejo, che in patria ha indossato le maglie di Málaga e Villarreal, però, non sembra intenzionato a fare ritorno in patria, preferendo, al contrario, proseguire la sua avventura al Milan, dove si trova benissimo e dove, dopo la cessione di Jesús Suso al Siviglia nello scorso mese di gennaio, ha trovato spazio da titolare con continuità nell’undici titolare di Stefano Pioli.

Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023, Castillejo, il quale ha collezionato finora in stagione 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol e 4 assist all’attivo, vale, attualmente, nel bilancio del Milan poco meno di 12 milioni di euro. Pertanto, qualora il Diavolo decidesse di venderlo, dovrebbe cederlo perlomeno a quella cifra per non generare una minusvalenza nei propri conti.

Castillejo, però, ha reso note le sue intenzioni: lui dal Milan non vuole muoversi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

