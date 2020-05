Calciomercato Milan – Trattativa avviata: 20 milioni ed è rossonero! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Nel corso dell’ultima stagione è cresciuto molto e l’attenzione dei grandi club non si è fatta attendere. Jeremie Boga ha stregato tutti con il Sassuolo, con cui ha fatto benissimo quest’anno: 8 gol in 25 partite. Numeri interessantissimi per un esterno d’attacco. Il club più interessato al momento è probabilmente il Milan.

I rossoneri hanno prima chiesto informazioni e ora hanno fatto partire una vera e propria trattativa. Il giocatore ha dato il proprio benestare: la destinazione è gradita e il progetto è stato definito affascinante dall’agente. Resta da convincere il Sassuolo, che però ha delle idee molto chiare: servono 20 milioni. Nessuno sconto e nessuna pretesa fuori dal ragionevole.

I neroverdi sanno che Boga finirà al centro del mercato e sono pronti a lasciarlo andare, così come sanno che i prezzi si abbasseranno considerevolmente. Ecco perché i 20 milioni sono considerati la giusta via di mezzo. Tra l’altro questo prezzo è quello che è stato fissato con il Chelsea per il diritto di recompra.

I Blues, infatti, volendo possono fermare qualsiasi acquirente e riprenderlo. La sensazione è che da Londra ci stiano pensando, ma che non lo ritengano ancora abbastanza maturo per giocare titolare o per essere riceduto a cifre più alte. Ecco perché difficilmente si intrometteranno. Se il Milan deciderà di affondare il colpo e pagare i 20 milioni, può davvero aggiudicarselo. Boga è un esterno d’attacco molto veloce e anche molto giovane (classe 1997). Ha nel dribbling in corsa e nella capacità realizzativa i propri punti di forza. Un’ala che salti l’uomo in velocità è esattamente ciò che manca al Milan e Boga ha anche il merito di saper giocare più centrale. Per tutte le ultime informazioni a riguardi LEGGI LA NOTIZIA >>>

