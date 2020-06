VIDEO MILAN – Lucas Torreira, classe 1996, regista uruguaiano dell’Arsenal da tempo nel mirino del Milan, intensifica il ritmo in allenamento: l’ex Pescara e Sampdoria si prepara a tornare in campo dopo lo stop dovuto prima all’infortunio alla caviglia, poi per l’emergenza coronavirus. Vediamo l’allenamento di Torreira, e degli altri ‘Gunners‘, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓