VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Già cercato con insistenza la scorsa estate, adesso Lucas Torreira potrebbe davvero arrivare al Milan. L’uruguaiano vuole tornare in Italia e i rossoneri sono convinti che sarebbe la soluzione giusta per il centrocampo. Il prezzo si è anche abbassato. Così Ivan Gazidis ha studiato come arrivarci. Le ultime nella video news.

