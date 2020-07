Calciomercato Milan – Torna di moda Dani Olmo: la situazione | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, agli albori dell’ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan, con l’allora suo Chief Football Officer, Zvonimir Boban, aveva trattato Dani Olmo, classe 1998, fantasista spagnolo all’epoca in forza ai croati della Dinamo Zagabria.

Quindi, a gennaio, Dani Olmo, seppur lusingato dall’offerta rossonera, aveva scelto, per il passo successivo nella sua carriera, di trasferirsi in Germania, al RB Lipsia, in un club ambizioso, che punta molto sui giovani, con un allenatore rampante quale Julian Nagelsmann e, soprattutto, con la possibilità di continuare a giocare in Champions League così come aveva fatto in Croazia nella prima fase della stagione.

I suoi primi 6 mesi in Germania, però, sono stati interlocutori e, pertanto, in questi giorni si parla molto di un possibile, nuovo approccio del Diavolo nei confronti di Dani Olmo, soprattutto alla luce del prossimo arrivo di Ralf Rangnick, per anni responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, a Milano per ricoprire l’incarico di allenatore e direttore tecnico del Milan. È stato proprio lui a volerlo a Lipsia a gennaio.

Appare, però, alquanto difficile che il RB Lipsia, dopo pochissimo tempo, si privi di Dani Olmo, sul quale ha investito oltre 20 milioni di euro, quando ha già ceduto, per 55 milioni di euro, la stella Timo Werner al Chelsea. Per il Milan, quindi, il giocatore iberico sembra destinato a rimanere una suggestione di mezza estate. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>