Calciomercato Milan – Torna Deulofeu? Le intenzioni dei rossoneri | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gerard Deulofeu vuole tornare al Milan. L’esterno offensivo spagnolo, classe 1994, che ha già indossato la maglia rossonera per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017, fornendo ottime prestazioni (4 gol e 3 assist in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia) e lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi del Diavolo, in questi giorni ha mandato dei segnali al club di Via Aldo Rossi.

Il Watford, squadra in cui Deulofeu gioca dall’estate 2018, infatti, è retrocesso in Championship e il talento spagnolo, autore di 4 gol e 5 assist in 30 presenze tra Premier League e Coppa di Lega, salvo poi fermarsi definitivamente a fine febbraio per via della rottura parziale del legamento crociato del ginocchio, non ha alcuna intenzione di scendere nella seconda serie inglese con gli ‘Hornets‘.

Deulofeu ha chiesto espressamente al suo agente di avviare i contatti con Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, per sondare la possibilità di tornare ad indossare la maglia rossonera. L’affare, tra l’altro, potrebbe anche andare in porto, tra Milan e Watford, con la formula del prestito con diritto di riscatto: nei prossimi giorni il suo procuratore è atteso a ‘Casa Milan‘ per parlarne con il club meneghino.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, al momento i rossoneri sembrano essere piuttosto tiepidi sull’eventualità di riaccogliere Deulofeu a Milano: il giocatore, che può giocare tanto da esterno destro quanto da esterno sinistro, sempre offensivo, nel 4-2-3-1, non è giudicato una prima scelta. Eventualmente, del suo ritorno se ne potrà riparlare a calciomercato inoltrato, quale puntello della rosa per Stefano Pioli. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓