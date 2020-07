Calciomercato Milan – Torna Deulofeu? Ecco le possibili condizioni | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Watford ha salutato la Premier League, in seguito la sconfitta per 2-3 nel derby con l’Arsenal disputato all’Emirates Stadium e, pertanto, nella stagione 2020-2021 giocherà in Championship. La squadra di proprietà della famiglia Pozzo, dunque, si prepara a rivoluzionare la rosa in questa sessione di calciomercato.

Uno dei calciatori che andrà sicuramente via è Gerard Deulofeu, classe 1994, esterno offensivo spagnolo ex Barcellona, Siviglia ed Everton autore, in questa stagione, di 4 gol e 5 assist in 30 gare disputate tra campionato e Coppa di Lega prima che, a fine febbraio, una rottura parziale al legamento crociato del ginocchio lo mettesse fuori causa per il resto dell’annata 2019-2020.

Deulofeu, sotto contratto con gli ‘Hornets‘ fino al 30 giugno 2023, ha chiesto al suo agente di trovargli una nuova sistemazione e, nello specifico, gli ha chiesto di sondare, prima di tutti, il Milan, club in cui l’attaccante esterno iberico ha già giocato in prestito per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017, con 4 gol in 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia e da dove, fosse stato per lui, non se ne sarebbe mai andato.

Il Diavolo, all’epoca, decise però di non riscattarlo dall’Everton ed il calciatore, a malincuore, pose fine alla sua esperienza rossonera. Adesso il tanto agognato ritorno potrebbe concretizzarsi. Deulofeu, infatti, sarebbe elemento perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli, potendo giocare tanto da esterno offensivo destro quanto da esterno offensivo sinistro e, secondo ‘calciomercato.it‘, potrebbe anche arrivare a condizioni economiche molto favorevoli.

Il suo cartellino, ad oggi, vista la retrocessione del Watford e l’infortunio da cui è reduce il calciatore, vale tra i 15 ed i 20 milioni di euro, ma sarebbe possibile arrivare a lui con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo ci pensa, Deulofeu sogna ad occhi aperti di tornare in rossonero. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

