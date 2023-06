Calciomercato Milan – Thuram, i gol più belli con il Borussia | VIDEO

Marcus Thuram è un obiettivo di calciomercato del Milan. L'attaccante francese, classe 1997, si svincola a parametro zero dai tedeschi

I 'rumors' di calciomercato danno il Milan sulle tracce di Marcus Thuram, classe 1997, figlio di Lilian (ex difensore di Parma e Juventus). L'attaccante francese, ex Guingamp, si svincolerà a parametro zero dopo quattro anni nel Borussia Mönchengladbach, in Germania. Nell'ultima stagione, il numero 10 dei 'Fohlen' ha realizzato 16 gol in 32 partite tra campionato e Coppa di Germania. Vediamo i più belli in questo video