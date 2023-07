Tonali: “Dal Milan al Newcastle? Scelta che ho dovuto fare” | VIDEO

Sandro Tonali si è trasferito ufficialmente dal Milan al Newcastle United. Rientrato a Milano, ha spiegato ai cronisti il perché dell'addio

Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, si è trasferito a titolo definitivo dal Milan al Newcastle United per 80 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2028, da 10 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, con le 'Magpies'. Rientrato a Milano dopo la presentazione ufficiale in Inghilterra con il suo nuovo club, Tonali ha spiegato ai giornalisti italiani i motivi del suo addio alla società rossonera ed alla squadra per cui ha sempre tifato sin da piccolo