Calciomercato Milan – Ecco chi è l’obiettivo Thuram | VIDEO

Il Milan, in questo calciomercato, potrebbe anche puntare sul parametro zero Marcus Thuram: ecco chi è l'attaccante

Marcus Thuram potrebbe essere il grande obiettivo del calciomercato del Milan per l'attacco. Francese nato in Italia, figlio di Lilian Thuram ex calciatore anche della Juventus. Col Borussia ha segnato 44 gol con 29 assist. Ha vinto con la Francia gli Europei Under 19. Da piccolo tifava il Milan, ma il suo idolo è Lukaku