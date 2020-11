Calciomercato Milan – Thuram, figlio d’arte che piace al Diavolo | VIDEO

Calciomercato Milan, contatti per Thuram

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Marcus Thuram, classe 1997, attaccante del Borussia Mönchengladbach, convocato per la prima volta nella Nazionale francese di Didier Deschamps. Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato accostano il nome di Thuram al Milan: il suo agente è Mino Raiola. Andiamo alla scoperta del giocatore transalpino, figlio dell’ex difensore Lilian (ex Parma e Juventus), in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.