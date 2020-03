VIDEO MILAN – Nelle ultime ore è saltato fuori un nome nuovo per il futuro del Milan. Si tratta del giovanissimo Malick Thiaw, finlandese classe 2001 delle giovanili dello Schalke 04. Piace moltissimo a Ralf Rangnick, che lo ha messo sul suo taccuino ed è pronto a portarselo in rossonero. Difensore centrale col vizio del gol, ha già esordito in prima squadra. Per scoprire di più, guarda la video news.

