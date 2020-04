Calciomercato Milan – Thiago Silva misterioso sul suo futuro | News

CALCIOMERCATO MILAN – Thiago Silva, classe 1984, si trova in un momento importante per la sua carriera. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, infatti, il difensore brasiliano dovrà decidere se far ritorno in patria, dove lo aspetta il Fluminense, oppure se coronare il sogno di tanti tifosi del Milan, ricongiungendosi con il Diavolo a distanza di 8 anni dalla sua cessione al PSG per 42 milioni di euro.

Nelle ultime ore, in Brasile, si è parlato però della possibilità che Leonardo, direttore sportivo del PSG, uomo che, nell’estate 2009, lo portò in rossonero, offra al forte centrale sudamericano un rinnovo di contratto per una stagione, fino al 30 giugno 2021. Thiago Silva, però, della volontà del club della Capitale francese sembra saperne poco o nulla: il giocatore, infatti, è sembrato essere piuttosto criptico sui propri social.

Commentando, infatti, l’esclusiva sul possibile rinnovo contrattuale con il PSG data da ‘Esporte Interativo‘ su ‘Instagram‘, Thiago Silva ha commentato con un ‘Veramente?‘, corredato da tante emoji che esprimono un viso dubbioso sull’effettiva veridicità della notizia. Il Milan, quindi, può anche sperare in un Thiago Silva-bis. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>