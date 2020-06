VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Otto anni, dal 2012 al 2020, nella Capitale francese per Thiago Silva, difensore brasiliano classe 1984 che lascerà il PSG alla scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno. In attesa di capire se si potrà concretizzare un suo ritorno in rossonero, ripercorriamo la sua storia a Parigi nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

