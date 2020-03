VIDEO MILAN – Arrivato in estate, scelto e convinto da Paolo Maldini in persona, Theo Hernandez è senza alcun dubbio la sorpresa della stagione. Pagato 20 milioni, ritenuti da tanti eccessivi, adesso vale almeno il doppio. Una crescita evidente, che lo porta sull’Olimpo dei terzini sinistri. In Italia solo Alex Sandro, della Juventus, vale di più. Nella video news ulteriori dettagli.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android