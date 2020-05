Calciomercato Milan – Testa a testa per l’attacco! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Sì o no? Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan o si separerà? Tutto può ancora succedere, ma al di là del futuro dello svedese, il Milan dovrà investire su un attaccante. Se poi Ibra deciderà di restare, gli farà da chioccia e lo aiuterà a crescere (sempre dando il proprio contributo sul campo, non si può chiedere a Ibra di fare presenza); altrimenti ne erediterà il pesante ruolo.

Ecco perché la prima scelta è Luka Jovic, individuato come profilo ideale. Jovic è giovane (classe 1997), ma anche con grande esperienza. Ha giocato ad altissimi livelli nell’Eintracht Francoforte e quest’anno è nel Real Madrid. Con le Merengues però non è riuscito a esprimersi al meglio e l’addio è molto probabile. La valutazione è di 32 milioni. Jovic è considerato ideale in quanto sia giovane e quindi pronto a crescere con Ibra di fianco, sia pronto a raccogliere l’eredità dello svedese.

La seconda scelta è Myron Boadu, che sicuramente costa un po’ meno (18 milioni), ma non convince del tutto. Ancor più giovane del serbo, Boadu è classe 2001 e gioca nell’AZ Alkmaar. Ha messo in mostra senza dubbio qualità non indifferenti, ma non si è mai messo alla prova in un campionato importante. Insomma, rappresenterebbe una vera e propria scommessa. Mino Raiola spinge perché il Milan lo prenda, ma i rossoneri vogliono valutare bene, anche perché ritengono che Rafael Leao sia un profilo molto simile (anche se meno centravanti).

Di certo, ormai il campo delle ipotesi si è ristretto. I due candidati per l’attacco del Milan sono Jovic e Boadu. Certo non sono da escludere sorprese, ma al momento sono loro i più probabili. Una delle sorprese da non escludere, soprattutto in caso di addio di Ibra, è che alla fine possano anche arrivare entrambi con 50 milioni. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

