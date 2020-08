Calciomercato Milan – Terzino destro: idea Bustos | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sfumato Serge Aurier del Tottenham, il Milan non ha sospeso la caccia ad un nuovo terzino destro. Andrea Conti e Davide Calabria, infatti, non hanno mai convinto in pieno e c’è la sensazione che, in caso di una buona offerta, entrambi possano partire.

Restano, sul piatto rossonero, le opzioni Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) ed Emerson Royal (Barcellona, ma in prestito al Betis). Ma, nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Fabricio Bustos, classe 1996, laterale argentino di proprietà dell’Independiente nel giro della ‘Selección Albiceleste‘, con la quale ha totalizzato finora 4 presenze.

La notizia è stata dalla redazione di 'Sky Sport'. Bustos, sotto contratto con il club di Avellaneda fino al 30 giugno 2022, è soprannominato, ironia della sorte, 'El Diablo' (il Diavolo, n.d.r.). La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro. Importo sostenibile per le casse del club di proprietà del fondo Elliott Management Corporation.