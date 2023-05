Calciomercato Milan – Tanti in bilico: le probabilità d’addio | VIDEO

Mezzo Milan può salutare nel corso del prossimo calciomercato estivo. Le percentuali d'addio, giocatore per giocatore, in questo video

In casa Milan ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione estiva di calciomercato. Tra giocatori in prestito che non saranno riscattati, calciatori in scadenza di contratto e quelli, invece, iscritti nella lista dei cedibili, praticamente mezzo Milan rischia di non essere ai nastri di partenza della prossima stagione. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le percentuali di addio al Diavolo giocatore per giocatore. Spoiler: ci sono anche nomi pesanti e illustri!