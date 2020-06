Calciomercato Milan – Suso al Siviglia: l’incasso reale per il Diavolo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Lo scorso mese di gennaio, dopo cinque anni in rossonero, il Milan ha deciso di cedere Jesús Suso, classe 1993, in prestito al Siviglia.

Il calciatore nativo di Cadice si è trasferito in Spagna in prestito con obbligo di riscatto: un obbligo che scatterà nel caso in cui il Siviglia si qualifichi in Champions League ed al raggiungimento di obiettivi personali da parte del calciatore.

Nonostante questi ‘paletti’, sembra che Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, sia molto contento di Suso, un gol ed un assist in 8 partite con i ‘Nerviones‘ tra Liga ed Europa League prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus.

Il riscatto, dunque, a prescindere del cartellino di Suso da parte del Siviglia si fa sempre più probabile. Secondo ‘calciomercato.com‘, dalla cessione a titolo definitivo del calciatore il Diavolo incasserà esattamente 21 milioni di euro.

Cifra che, lo ricordiamo, avendo acquistato Suso per 200mila euro nel 2015, andrà interamente iscritta nel registro delle plusvalenze del bilancio del club di Via Aldo Rossi.