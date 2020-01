CALCIOMERCATO MILAN – Oggi è stata la giornata di Jesus Suso al Siviglia. L’ex giocatore del Milan è stato presentato in conferenza stampa in compagnia dell’ex dirigente della Roma Monchi. Quanta soddisfazione per Suso, che ha dichiarato di aver chiesto la cessione al Diavolo negli ultimi giorni di mercato.

