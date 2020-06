Calciomercato Milan – Si complica l’arrivo di Ødegaard: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse del Milan per Martin Ødegaard, classe 1998, trequartista (ma anche attaccante esterno) norvegese che, in questa stagione, sta militando in prestito nella fila della Real Sociedad.

Ødegaard, il cui cartellino appartiene al Real Madrid, si è messo in luce, finora, con 7 gol e 8 assist in 28 gare disputate con i baschi tra Liga e Coppa del Re, riaccendendo i radar del Diavolo che, sul calciatore ex Strømsgodset, Heerenveen e Vitesse avevano già chiesto informazioni alle ‘Merengues‘ la scorsa estate, nell’ambito dei dialoghi per Theo Hernández.

Alla fine, però, Ødegaard aveva preso la strada di San Sebastián: ha dimostrato di essere pienamente giunto a maturazione. La Real Sociedad vorrebbe esercitare l’opzione per tenerlo un altro anno in prestito. Un’idea che, a conti fatti, non sembra minimamente dispiacere al ragazzo, che vorrebbe avere la possibilità di giocare in Europa con la sua attuale squadra.

“​Al momento siamo in una posizione di classifica che ci permetterebbe di giocare la Champions League, il nostro grande obiettivo – ha sottolineato Ødegaard in una conferenza stampa di qualche giorno fa -. Non sarà facile fare punti contro Real Madrid e Barcellona, ma con tutte le altre ce la giochiamo. Ma vogliamo chiudere terzi o quarti per giocare in Champions”.

Il Milan, quindi, potrebbe continuare a tenere Ødegaard sotto osservazione, ben consapevole, però, di come la strada per arrivare al suo cartellino si sia fatta ora più impervia …