Calciomercato Milan – Si abbassano le pretese: affare possibile! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Se Andrea Conti con le ultime prestazioni sta dimostrando una crescita costante e sta cercando di ottenere una riconferma anche nel Milan del prossimo anno, il suo compagno di reparto Davide Calabria continua a calare nelle gerarchie e ormai non sembra più in grado di riprendersi. Ecco perché la cessione pare essere la soluzione più probabile, con il club rossonero che si augura di guadagnare almeno 9,5 milioni, che sarebbero tutti di plusvalenza, essendo prodotto del settore giovanile. I club interessati non mancano.

Ovviamente, però, poi Calabria dovrebbe essere sostituito. Il Milan ha già acquistato a costo zero Pierre Kalulu, giovanissimo terzino classe 2000 dal Lione, ma non può bastare. L’obiettivo è prendere un giovane che sia già esperto e che non costi troppo: descrizione di Denzel Dumfries, capitano del PSV Eindhoven e terzino destro classe 1996. L’olandese è assistito da Mino Raiola, con cui di discorsi aperti ce ne sono molti: da Zlatan Ibrahimovic a Gianluigi Donnarumma.

Dumfries è da tempo la prima scelta del Milan e di Ralf Rangnick, che lo segue con attenzione. Le richieste del PSV, però, erano troppo alte: 25 milioni. Una cifra considerata eccessiva. Gli olandesi, però, devono cedere alcuni pezzi pregiati e dunque hanno calato le pretese. Ora dovrebbero bastare 18 milioni per aggiudicarsi Dumfries. Una cifra decisamente alla portata, ma che il Milan proverà ad abbassare comunque ancora un po’. Obiettivo: 12 milioni, magari con qualche bonus facile da raggiungere. Così che la differenza con quanto incassato da Calabria sia minima. Senza dimenticare che il PSV potrebbe anche pensare al riscatto di Ricardo Rodriguez, che il Milan valuta 5,5 milioni. Le operazioni sarebbero comunque scollegate, ma il Milan rischia addirittura di andare in positivo di 3 milioni. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>