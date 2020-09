Calciomercato Milan – Sfuma Sangaré: è ufficialmente del PSV

Calciomercato Milan: Sangaré, niente Diavolo. Va in Olanda

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahim Sangaré, classe 1997, centrocampista ivoriano accostato anche al Milan, ha firmato per gli olandesi del PSV Eindhoven. Il giocatore, proveniente dal Tolosa, è costato 9 milioni di euro e ha siglato, con il club di proprietà della ‘Philips‘, un contratto fino al 30 giugno 2025. “Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche interessanti, che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età – ha detto John de Jong, direttore sportivo del PSV -. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino. Adesso, complice anche la retrocessione del Tolosa, è arrivato il momento giusto per colpire. Tuttavia, non siamo stati gli unici a pensarla così e siamo quindi molto contenti che abbia funzionato”. “Ero pronto per il prossimo passo della mia carriera – ha aggiunto Sangaré al sito web ufficiale degli olandesi -. La storia del PSV mi affascina davvero. La mia sensazione mi dice che questa è la scelta migliore per ora. Qui posso crescere e giocare per i titoli. Il calcio che vogliono giocare qui e le ambizioni si adattano a me”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>