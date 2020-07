Calciomercato Milan – Sfuma Gaich: andrà al CSKA Mosca | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si era parlato, di recente, dell’interesse del Milan per Adolfo Gaich, classe 1999, poderoso centravanti del San Lorenzo de Almagro, che, nell’ultima edizione della SuperLiga argentina, ha segnato 5 gol in 12 gare.

Gaich, seguito anche dall’Inter, non arriverà però in Italia. Il Milan lo ha seguito da tempo senza, però, presentare offerte ufficiali al club sudamericano; l’Inter, invece, lo ha bocciato, perché il tecnico Antonio Conte non lo ha ritenuto pronto al grande salto.

E il ragazzo, allora, prenderà una destinazione diversa dall’Italia. Il San Lorenzo, infatti, ha raggiunto un accordo per la cessione di Gaich al CSKA Mosca: il bomber andrà a giocare nel massimo campionato russo per 8 milioni di euro, più 500mila euro di bonus, per la vendita dell’80% del suo cartellino.

Il Milan è stato informato dal San Lorenzo della trattativa in chiusura con la società moscovita. Gaich, quindi, si allontana inesorabilmente da Milano e dai colori rossoneri.