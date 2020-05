Calciomercato Milan – Sfogo di Maldini, ecco il vero obiettivo / News

VIDEO MILAN NEWS – Parole forti, dirette. Paolo Maldini difende e si difende dagli attacchi meno chiari di Ralf Rangnick. Il manager tedesco aveva detto di essere stato contattato dal Milan e di aver bisogno di pieni poteri decisionali per poter accettare il ruolo e l’eterno capitano rossonero ha fatto notare che fosse un’invasione di campo e una mancanza di rispetto. Parole dure, ben diverse da quelle che aveva rilasciato a inizio anno, quando si era limitato a dire di non ritenerlo un profilo adatto come allenatore del Milan. Diverse anche da quelle di Zvonimir Boban, che aveva attaccato direttamente Ivan Gazidis.

Stavolta Maldini colpisce in pieno Rangnick, rispondendo a delle dichiarazioni e difendendo semplicemente il proprio ruolo, così da evitare ripercussioni come per il croato. Ma l’effetto delle sue parole rimbalza anche su Gazidis. Colpito Rangnick per colpire anche Gazidis e la proprietà. Mancanze di rispetto collettive e poca professionalità che possono far male non solo a lui, ma a tutta la squadra.

L’intento di Maldini infatti, oltre che difendere se stesso, è stato quello di difendere la squadra e Stefano Pioli. La stagione, nonostante le difficoltà, non è ancora finita e l’allenatore rossonero sta cercando di concluderla nel migliore dei modi, centrando almeno l’Europa. Le parole di Rangnick scavalcavano automaticamente sia l’allenatore che il direttore tecnico. Maldini ha voluto difendere tutti, in modo chiaro, forte e deciso, ma anche in modo da evitare qualsivoglia critica. Insomma, intervento pulito ed efficace, esattamente come quelli che faceva in campo. Per tutte le parole di Maldini LEGGI LA NOTIZIA >>>

