Calciomercato Milan – Sfida alla Lazio per il colpo a zero / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Era nell’aria già da qualche mese, ma adesso è arrivata la conferma: David Silva non rinnoverà con il Manchester City e dunque al termine della stagione si libererà a costo zero. Il Milan lo aveva messo nel mirino già da diverso tempo, con il benestare di Ivan Gazidis nonostante i 34 anni di età (classe 1986). Un giocatore esperto a centrocampo può servire e Gazidis conosce bene lo spagnolo.

Col tempo, soprattutto in vista del possibile arrivo di Ralf Rangnick, l’interesse si era però affievolito. Ora, però, sembra esserci un ritorno di fiamma: David Silva di nuovo nel mirino del Milan, che però non è il solo club sulle sue tracce. Nei giorni scorsi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno effettuato un sondaggio per lui, ma al momento nessun affondo.

David Silva ha chiesto un po' di tempo per decidere ai club interessati, con la Lazio in prima linea. I biancocelesti sono i più vicini ad assicurarsi le prestazioni del campione del Manchester City. Sarebbe il tipo di giocatore ideale per il gioco di Simone Inzaghi, ma anche Stefano Pioli lo vedrebbe bene nella linea dei trequartisti del Milan. Nelle prossime ore si potrebbe scaldare la situazione, con un duello molto acceso. La Lazio, però, parte in pole position.