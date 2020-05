Calciomercato Milan – Sfida alla Juventus per una stella! / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – La stagione è ancora sospesa, ma a breve si scoprirà se potrà continuare o se verrà interrotta definitivamente. Nel frattempo si inizia a pensare al mercato, che si avvicina. Il Milan dovrà cercare rinforzi in attacco: giovani e di prospettiva se Zlatan Ibrahimovic dovesse restare, già pronti e forti se lo svedese si separerà. Nel caso in cui si realizzi la prima ipotesi, il Milan aggiunge alla lista un nome nuovo.

Si tratta di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, con cui si è messo in mostra, attirando l’attenzione di moltissimi club. In modo particolare, Julian Alvarez è da tempo nel mirino della Juventus, che però finora non ha mai affondato il colpo. I rossoneri, in ogni caso, dovranno vedersela con la Vecchia Signora nel caso in cui alla fine decidano di puntare sull’argentino.

Di certo, questa estate è quella giusta per provare ad aggiudicarselo: il suo contratto è in scadenza nel 2021 e per evitare di perderlo a zero tra un anno, il River lo lascerà andare. Sia Milan che Juve hanno già avuto contatti sia con l’agente del ragazzo che con il club argentino. La valutazione è di 9 milioni, una cifra ampiamente alla portata di entrambe. La differenza, dunque, la farà la proposta al ragazzo. Sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Per le ultime sul futuro di Ibra LEGGI LA NOTIZIA >>>

