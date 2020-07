Calciomercato Milan – Sfida a 3 italiane per il talento svincolato / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – La difesa del Milan sarà ritoccata e non poco nel corso del prossimo calciomercato. Ralf Rangnick è già al lavoro e con ogni probabilità saranno due o tre i rinforzi (dipende dalla conferma o meno di Simon Kjaer). Il punto cardine per tutti i nuovi acquisti è l’età giovane, ma se uno dovrà essere già pronto per fare il titolare, la seconda scelta potrebbe essere anche un colpo in prosepettiva.

In tal senso, piace e non poco Malang Sarr. Francese classe 1999, ha giocato l’ultima stagione nel Nizza, ma ha poi deciso di non rinnovare il proprio contratto, scaduto il 30 giugno scorso. Al momento, dunque, è svincolato e il Milan lo ha messo nel mirino, visto che Rangnick, manager tedesco destinato al club rossonero, lo considera di assoluto talento.

Potrebbe essere un colpo a zero importantissimo, anche perché nonostante la giovane età conta già 102 presenze in Ligue 1. Arrivarci non sarà comunque facile, come sempre. Il giovanissimo francese piace anche ad altri tre club italiani: si tratta di Inter, Lazio e Napoli. Insomma, una concorrenza non proprio semplice da affrontare. Ovviamente, alla fine avrà la meglio chi offrirà di più in termini economici e di progetto. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>