Calciomercato Milan – Schick, che gol con il Lipsia a Düsseldorf! | VIDEO

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco di proprietà della Roma ed obiettivo del Milan per la prossima sessione di calciomercato, ha segnato in questa stagione 10 gol in Bundesliga con il RB Lipsia. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ vediamo quello, bellissimo, realizzato da Schick il 14 dicembre 2019 in occasione della partita vinta in trasferta per 3-0 dai ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann contro il Fortuna Düsseldorf.

