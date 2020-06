Calciomercato Milan – Scelto il sostituto di Theo, contatti avviati! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Una delle poche certezze del Milan si chiama Theo Hernandez. Il terzino francese, arrivato lo scorso anno, si è imposto subito diventando già uno degli idoli della tifoseria milanista. Il rendimento è stato decisamente oltre le aspettative, soprattutto in relazione a quanto è stato pagato (solo 20 milioni). Ora ne vale almeno 32, ma il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo.

Anzi, il Milan del prossimo anno ripartirà proprio da lui e Theo rappresenta una garanzia così grande che i rossoneri hanno deciso di puntare su un giovanissimo come suo vice. Il posto da titolare non è in discussione e quindi un ragazzo che possa aver bisogno di ambientarsi, ma con dei grandi margini di miglioramento come sostituto è l’ideale.

In tal senso, a quanto pare, è già stata effettuata una scelta: si tratta di Caio Roque, classe 2002 del Flamengo. Giovanissimo, è da tempo seguito dagli osservatori del Milan, che hanno sempre riportato ottime relazioni alla dirigenza. Già avviati i contatti e il Flamengo sembra disposto a venire incontro al Milan, anche perché Caio Roque gradirebbe il trasferimento. Ha da poco rinnovato con clausola da 70 milioni, ma il prezzo può scendere, almeno come parte fissa.

I problemi economici del Flamengo e di tanti club brasiliani dopo il Coronavirus sono grandi e quindi il Milan è consapevole di poter abbassare notevolmente il prezzo. Non è da escludere anche un prestito con diritto di riscatto l’inserimento di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. A far posto a Caio Roque in rossonero sarebbe ovviamente Diego Laxalt, destinato all’addio. Per saperne di più LEGGI LE ULTIME >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓