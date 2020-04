Calciomercato Milan – Scelto il possibile sostituto di Donnarumma | News

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016, vuole restare in rossonero. Questa è la volontà dell’estremo difensore del Diavolo, milanista e legato ai colori del club, la quale, però, dovrà necessariamente ‘sposarsi’, nel più breve tempo possibile, con una firma sul rinnovo di un contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2021.

Qualora il Milan e Donnarumma non arrivassero ad un accordo, però, giocoforza i rossoneri dovrebbero sacrificare il fortissimo portiere sul mercato onde evitare di perderlo a costo zero tra poco più di un anno. Ecco perché, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, nel caso in cui il Milan si trovasse costretto a vendere Donnarumma, avrebbe già individuato il suo sostituto.

Si tratta di Juan Musso, classe 1994, ex Racing Club di Avellaneda, titolare della porta dell’Udinese da due stagioni. La società friulana chiede 30 milioni di euro per lasciar andare via Musso e, fin qui, il club che più si era interessato alle prestazioni dell’estremo difensore sudamericano era l’Inter, che, presto, si troverà alle prese con la sostituzione dell’esperto sloveno Samir Handanovic.

In questa situazione di stallo potrebbe inserirsi il Milan, pronto ad offrire a Musso, sempre se Donnarumma andasse via, una maglia da titolare fisso e la possibilità di continuare a crescere tra i pali di un grande club.