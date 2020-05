Calciomercato Milan – Scelto il difensore: ecco chi è / News

VIDEO MERCATO MILAN – Centrocampo e difesa saranno i due reparti in cui il Milan interverrà maggiormente. Nel pacchetto arretrato ci sono da inserire almeno due centrali e un terzino destro. La soluzione, potrebbe essere un giocatore che possa ricoprire entrambi i ruoli, così da ridurre a due il numero di innesti. Perfettamente corrispondente a questo identikit è Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo della Fiorentina piace molto al Milan che, a quanto pare, lo ha messo in cima alla lista dei desideri. È lui il centrale che piace maggiormente ai rossoneri che, però, hanno sempre nel mirino anche Kristoffer Ajer del Celtic e Thiago Silva del Paris Saint-Germain.

I costi tra tutti sono molto diversi: il norvegese costa pochi milioni, Thiago tornerebbe a costo zero, mentre invece Milenkovic ha un costo abbastanza alto: la Fiorentina ha in mente di doverlo lasciare andare nel corso di questo mercato, ma non cederà per meno di 24 milioni.

Milenkovic, classe 1997, conosce già perfettamente la Serie A, dove ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Inoltre, essendo giovane, rientra perfettamente nei parametri del nuovo Milan. Un investimento sicuro e di qualità. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓