Calciomercato Milan – Scamacca, Morata, Openda: il confronto | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli, per questa sessione estiva di calciomercato, sta cercando un attaccante centrale per poter affiancare e/o rimpiazzare Olivier Giroud. I nomi più gettonati, al momento, sono quelli di Gianluca Scamacca (West Ham), Álvaro Morata (Atlético Madrid) e Loïs Openda (RC Lens). In questo video della redazione di 'GazzettaTV' i tre centravanti vengono messi a confronto: chi di loro potrebbe essere più utile per il progetto tecnico rossonero?