Calciomercato Milan – Scamacca in rossonero? Ecco tutta la verità | News

CALCIOMERCATO MILAN – Si parla molto, in questi giorni, di un interesse del Milan per Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti romano di proprietà del Sassuolo ma, in questa stagione, in prestito all’Ascoli, in Serie B.

Prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Scamacca aveva messo a segno 11 gol in 25 partite con i bianconeri tra campionato e Coppa Italia, mettendosi in luce ed attirando su di sé le attenzioni degli operatori di mercato.

Punta di diamante della Nazionale Italiana Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato, che già lo aveva portato ai Mondiali Under 20 in azzurro, Scamacca è tenuto sotto costante osservazione da parte degli scout rossoneri.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, però, oltre a questo, al momento, non ci sarebbero segnali che farebbero pensare ad una proposta del Diavolo per Scamacca, il quale, dunque, non sembra essere un obiettivo sensibile per il prossimo mercato.

Scamacca, che vanta un'esperienza all'estero nelle giovanili del PSV Eindhoven, è seguito anche dal Torino di Urbano Cairo.