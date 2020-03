VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Coronavirus ha fermato il calcio, ma non il mercato. Il Milan continua a guardarsi intorno, ma la soluzione sembra essere sotto gli occhi per l’attacco. Da tempo i rossoneri si mandano segnali reciprochi con Gianluca Scamacca, attaccante in prestito all’Ascoli. Lui vuole i rossoneri e Ivan Gazidis è d’accordo. Nella video news le ultime.

