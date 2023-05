Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Non solo Inter e Juventus” | VIDEO

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato dei 'rumors' di mercato che riguardano Davide Frattesi, centrocampista neroverde

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' ieri pomeriggio, all'uscita dell'Assemblea della Lega Serie A tenutasi a Roma. Per l'occasione, Carnevali ha anche commentato i 'rumors' di calciomercato che accostano il centrocampista Davide Frattesi, punto di forza dei neroverdi di Alessio Dionisi, a Inter e Juventus. Per il dirigente degli emiliani, non si tratta delle uniche due società interessate ... Ecco il video con le dichiarazioni sul giocatore