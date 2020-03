VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – L’emergenza Coronavirus ha costretto il mondo a fermarsi e, ovviamente, anche il calcio. Ci saranno conseguenze economiche terribili per tutti e la FIFA inizia a studiare come aiutare i club, come il Milan. Una spinta può arrivare dal calciomercato, che però se le stagioni finissero tardi, sarebbe concentrato in poco e limitato. Ecco perchè sarà rivoluzione: le ultime nella video news.

