Calciomercato Milan – Sarà Agüero il post Ibrahimovic? Il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – A fine stagione, presumibilmente, il Milan perderà Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà e che è ancora combattuto sul proseguire a giocare in Italia (i rossoneri, in tal caso, tornerebbero in gioco …), tornare a giocare in Svezia (c’è l’Hammarby che lo aspetta …) oppure se ritirarsi.

Nel caso in cui il Diavolo dovesse fare a meno dello svedese, il Milan potrebbe fare un’eccezione alla rigida politica del fondo Elliott Management Corporation, che intende portare in rossonero calciatori giovani, di talento, ma dagli ingaggi contenuti, dando l’assalto ad uno dei più forti top player sul panorama calcistico mondiale.

Si tratta dell’argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, classe 1988, miglior marcatore straniero della storia della Premier League inglese, dove gioca dal 2011 con la maglia del Manchester City. Agüero, infatti, andrà in scadenza di contratto con i ‘Citizens‘ il 30 giugno 2021, non l’ha ancora rinnovato e potrebbe, pertanto, fare i bagagli a fine stagione. Il Milan, così come il Napoli, ha fiutato il colpo.

Per strappare Agüero alla compagine di Pep Guardiola ci vorranno, almeno 35-40 milioni di euro ed il giocatore, ex Atlético Madrid, dovrebbe spalmarsi su più stagioni il lauto ingaggio, 13 milioni di euro netti l’anno, attualmente percepiti in Inghilterra.

L'operazione, che al momento resta catalogata nel cassetto delle suggestioni, potrebbe prendere quota qualora il Manchester City versasse davvero i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del contratto di Lautaro Martínez con l'Inter, liberando, di fatto, la partenza del 'Kun'.