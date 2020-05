Allenatore Milan – Salta Rangnick? C’è van Bommel! Le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, molto probabilmente, non sarà guidato da Stefano Pioli nella prossima stagione sportiva. Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, ha scelto Ralf Rangnick, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia come ‘deus ex machina‘ del Diavolo che verrà.

Rangnick dovrebbe arrivare al Milan nella duplice veste di allenatore e direttore tecnico. Qualora, però, scegliesse di ricoprire soltanto quest’ultimo incarico, potrebbe portare con sé, nella sua nuova avventura rossonera, come allenatore, uno dei suoi pupilli: Julian Nagelsmann (RB Lipsia) o Marco Rose (Borussia Mönchengladbach).

Secondo ‘calciomercato.it‘, però, si registra un nuovo candidato a sedere sulla panchina del Milan per il 2020-2021: si tratta di Mark van Bommel, classe 1977, ex calciatore rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012 (50 presenze totali, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana all’attivo), ora disoccupato dopo la fine della sua avventura sulla panchina del PSV Eindhoven.

Van Bommel sarebbe stato proposto al Milan, il quale, dal canto suo, non ne avrebbe scartato a priori la candidatura. Qualora, dunque, dovesse saltare il 'Piano A' rossonero, ovvero Rangnick (vedremo se da solo o in accoppiata con qualcuno), il nome del 'Generale' van Bommel resta da tenere sotto stretta osservazione …