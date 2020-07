Calciomercato Milan – Rossoneri su Vlahovic: concorrenza spietata | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore, ha rilanciato la notizia secondo cui il Milan sarebbe tornato a pensare a Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo della Fiorentina che, finora, in stagione, ha realizzato 8 gol in 28 gare tra Serie A e Coppa Italia con i viola.

Nell’ottica, infatti, del processo di ringiovanimento della squadra rossonera voluto dal fondo Elliott Management Corporation, avallato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis e sposato da quello che sarà il futuro manager del Milan, Ralf Rangnick, il nome di Vlahovic, cresciuto con i miti di Marco van Basten e Zlatan Ibrahimovic, fa al caso del Diavolo.

La Fiorentina è al lavoro per rinnovare il contratto del suo attaccante fino al 30 giugno 2025 e lo stesso Vlahovic, a più riprese, ha dichiarato di trovarsi bene a Firenze e di voler rimanere. Un’offerta del Milan, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Le due società, d’altronde, già si stanno parlando per l’eventuale trasferimento di Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale anch’egli serbo, in rossonero.

Su Vlahovic, però, il Milan andrebbe incontro ad una concorrenza spietata: il calciatore piace a Roma, Juventus e Schalke 04. Vedremo, dunque, innanzitutto se Rocco Commisso valuterà la cessione del suo gioiello e, in seconda battuta, se il Milan sarà più lesto e sveglio delle altre nella corsa al suo cartellino, valutato non meno di 30 milioni di euro.