Calciomercato Milan – Rossoneri su Miranchuk: ecco quanto costa | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi ‘Sky Sport‘ ha rilanciato la notizia dell’interesse del Diavolo per Aleksei Miranchuk, classe 1995, centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca che, in questa stagione, è stata avversaria della Juventus ai gironi di Champions League.

Miranchuk, che gioca in squadra insieme al gemello Anton, è un trequartista naturale, in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco, da destra a sinistra: è reduce da un’annata molto positiva, con 13 gol e 5 assist in 28 gare tra campionato russo, Champions e coppe nazionali.

Il Milan, che già lo aveva monitorato negli scorsi mesi, è tornato all’assalto del calciatore mancino, anche perché il suo contratto con la società russa scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021. Si è pensato di intavolare una trattativa che includesse il cartellino di Diego Laxalt, esterno sinistro uruguaiano che piace alla Lokomotiv Mosca.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, per privarsi di Miranchuk, che piace anche alla Fiorentina, il club moscovita chiede non meno di 25 milioni di euro.