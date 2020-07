Calciomercato Milan – Rossoneri sempre vigili su de Paul | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Diavolo, al termine di questa stagione, perderà, con tutta probabilità, sia Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, in scadenza di contratto, sia Lucas Paquetá, che, nel suo primo anno e mezzo in rossonero, non ha mai convinto e che, pertanto, potrebbe essere inserito in altre operazioni di calciomercato (con la Fiorentina per Nikola Milenkovic?).

Il Milan potrebbe sostituire entrambi i giocatori facendo un unico, grande investimento: stiamo parlando di Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese che è in grado di giocare tanto da mezzala (ruolo che ricopre, per esempio, anche nella ‘Selección‘ del suo Paese) tanto da trequartista. De Paul sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, vicino o al posto di Hakan Çalhanoglu.

De Paul, centrocampista offensivo completo, è elemento in grado di assicurare corsa, quantità, qualità ed un discreto quantitativo di gol ed assist: in questa stagione, nell’Udinese, ha segnato 7 reti e fornito 6 suggerimenti vincenti per i compagni in 33 gare totali tra Serie A e Coppa Italia. Assistito da Agustín Jiménez, procuratore che, dalle parti di ‘Casa Milan‘, è spesso avvistato, l’argentino costa, però, ben 35 milioni di euro.

Il Diavolo, dunque, potrebbe pensare di arrivare al cartellino di de Paul soltanto dopo aver ceduto un paio di calciatori sul mercato ed aver risparmiato, così, anche un po’ dal già cospicuo monte ingaggi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

