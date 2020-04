Calciomercato Milan – Rossoneri di nuovo su Osimhen: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, il Milan, già da lungo tempo, segue Victor Osimhen, classe 1998, centravanti nigeriano che, in questa stagione, ha fatto faville con la maglia del Lille: tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali, infatti, l’ex Wolfsburg e Charleroi ha messo a segno 18 gol in 38 gare, ai quali ha aggiunto anche 6 assist.

Leonardo, ex direttore tecnico del Milan, lo aveva praticamente bloccato per 10-12 milioni di euro, poi non se ne fece più nulla e Osimhen ha preso la via della Francia. L’annata spettacolare dell’erede di Rafael Leão nella fila della compagine transalpina, poi, ha riacceso l’interesse dei rossoneri su di lui, ma anche catalizzato le attenzioni di Inter, Juventus e di qualche top club in Europa.

Il Milan, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sarebbero tornati a muoversi concretamente su Osimhen per un motivo: la crisi del calcio dovuta all’emergenza coronavirus ha fatto crollare i prezzi dei cartellini dei calciatori e lo stop annunciato della Ligue 1 non aiuterà di certo il Lille a trattenere Osimhen. Inoltre, i rapporti tra Milan e Lille, altro club nel quale c’è, dietro, la mano del fondo Elliott Management Corporation, sono ottimi.

Insomma, Osimhen, il cui valore di mercato, qualche mese fa, era arrivato addirittura a toccare i 65-70 milioni di euro, ora si è praticamente dimezzato. E il calciatore, pertanto, è tornato ad essere un obiettivo sensibile dei rossoneri nel caso di addio di Zlatan Ibrahimovic al Diavolo.