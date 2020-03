CALCIOMERCATO MILAN – Rony Lopes: l’ala rifiutata da Gazidis / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso del calciomercato sono tantissimi i giocatori che vengono proposti o vengono sondati. Nel caso del Milan, a gennaio, si è parlato anche di Rony Lopes, esterno del Siviglia, in occasione dell’operazione che ha portato Suso in Spagna. Il portoghese però non ha convinto Ivan Gazidis, che ha rifiutato. Tuttavia, potrebbe tornare di moda in estate. Nella video news scopriamo di più su di lui.

