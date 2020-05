Calciomercato Milan – Ritorno su Todibo, ma quanta concorrenza … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Mundo Deportivo‘, popolare quotidiano sportivo iberico, ha parlato della situazione di Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese di proprietà del Barcellona che, attualmente, gioca in prestito nella fila dello Schalke 04, nella Bundesliga tedesca.

I ‘Königsblauen‘ possono riscattare il cartellino di Todibo versando al Barcellona, a fine stagione, 25 milioni di euro. Inizialmente, sembravano disposti a farlo; ora, però, vista la crisi che ha colpito il calcio dopo la pandemia da coronavirus, ed il rendimento altalenante dell’ex Tolosa, la società di Gelsenkirchen sembra aver cambiato idea a tal proposito.

Per ‘MD‘, il Barcellona non ne sta facendo un dramma, in quanto avrebbe in mano offerte da Germania, Inghilterra ed Italia per il cartellino di Todibo, sperando di ricavarne, perlomeno, i 25 milioni di euro promessi dallo Schalke 04. In Germania, Todibo piace al Bayer Leverkusen; in Inghilterra, all’Everton di Carlo Ancelotti e, in Italia, si parla di un nuovo interesse del Milan.

Come si ricorderà, infatti, Todibo era stato a lungo trattato dal club di Via Aldo Rossi, nella scorsa sessione invernale di calciomercato, prima che il calciatore decidesse di trasferirsi allo Schalke 04 anziché mettersi alle dipendenze di Stefano Pioli a Milanello.

Attenzione, però, perché Todibo, in Italia, potrebbe anche essere inserito nelle trattative che il Barça ha in piedi con la Juventus per Miralem Pjanić e con l’Inter per Lautaro Martínez. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>